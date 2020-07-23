Ordu'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
23.07.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:31
Ordu'nun Ünye ilçesinde inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Cevizdere Mahallesi'ndeki Ünye Devlet Hastanesi karşısındaki inşaatın 3'üncü katında çalışan demir ustası Hasan Dolu (41), dengesini kaybederek zemine düştü.
Yaralanan Dolu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumu ciddiyetini koruyan işçinin, Samsun'da bir özel hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Kaynak: AA