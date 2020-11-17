Ordu'da CHP teşkilatı korona virüs sebebiyle kapatıldı
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Ordu'da CHP teşkilatı korona virüs sebebiyle kapatıldı

17.11.2020 21:10 | Son Güncelleme: 17.11.2020 21:14
Ordu'da CHP teşkilatı korona virüs sebebiyle kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu İl ve Altınordu İlçe Başkanlığı, personelin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine geçici olarak kapatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu İl ve Altınordu İlçe Başkanlığı, personelin korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine geçici olarak kapatıldı.

CHP Ordu İl Başkanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Personellerimizin Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle, Ordu İl Başkanlığımızın ve Altınordu İlçe Başkanlığımızın yer aldığı parti binamız dezenfekte edilerek geçici süreyle kapatılmıştır. Parti binamız tekrar dezenfekte edilecek olup 23.11.2020 tarihinde açılacaktır." - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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