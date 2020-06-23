Ordu'da bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü
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Ordu'da bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdü.

Ordu'da bir kişi tartıştığı eşini silahla öldürdü
23.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:44

Ordu'nun Gölköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ahmetli Mahallesi'nde ikamet eden Arif K. (36), henüz bilinmeyen nedenle eşi Çilem K. (32) ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Arif K, eşine tabancayla ateş etti.

Olay yerinde yaşamını yitiren Çilem K'nin cenazesi, Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Arif K, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Çiftin 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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