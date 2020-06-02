Ordu'da asker uğurlamasında toplu yemek verilmesi yasaklandı Ordu Valisi Seddar Yavuz, asker uğurlamasında toplu yemek verilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, asker uğurlamasında toplu yemek verilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Vali Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Ordulu kardeşlerim, askere gidecek kardeşlerimiz için toplu yemek verileceğine dair ilan ve duyurular görüyoruz. Toplu yemek verilmesi salgının yayılmasına sebep olacağından Valiliğimizce yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyalım." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA