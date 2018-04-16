Ömerli'de "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" Sahnelendi
Mardin'in Ömerli ilçesinde, Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adli oyun sahnelendi.
Mardin'in Ömerli ilçesinde, Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adli oyun sahnelendi.
Erzurum Devlet Tiyatrosu, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla Artuklu Üniversitesi Ömerli Meslek Yüksekokulu Salonu'nda Ömerli seyircisiyle buluştu.
Topluluk Haldun Daner'in yazdığı, Saydam Yeniay'in yönettiği 2 perdelik "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adli oyunu sahneledi.
Oyunda, Tanzimat dönemi Türk tiyatrosunun yaşadığı kimlik sorununa komik bir dille çözüm önerisi aranıyor.