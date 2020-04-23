Ömerli'de 23 Nisan coşkusu
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Ömerli'de 23 Nisan coşkusu

Mardin'in Ömerli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

23.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:41
Ömerli'de 23 Nisan coşkusu

Mardin'in Ömerli ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Hükümet Konağındaki Atatürk Anıtı önündeki törene, Kaymakam Hamza Türkmen, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Börekçi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Çiftçi, kurum temsilcileri ve okul müdürleri katıldı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle katılımın sınırlı olduğu törende sosyal mesafeye dikkat edildi.

Atatürk Anıtı'na Kaymakam Türkmen, Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ tarafından çelenk bırakıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile sona erdi.

Kaynak: AA

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