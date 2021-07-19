Oltu Belediyesinden 400 kiloluk cağ döneri
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Oltu Belediyesinden 400 kiloluk cağ döneri

Oltu Belediyesinden 400 kiloluk cağ döneri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Danışma Kurulu toplantısı ve toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Erzurum'da Oltu Belediyesi'nce davetliler için 400 kilogramlık cağ kebabı hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Danışma Kurulu toplantısı ve toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Erzurum'da Oltu Belediyesi'nce davetliler için 400 kilogramlık cağ kebabı hazırlandı.

Tek şişte 400 kilo olan dev cağ kebabını görenler büyük bir şaşkınlık yaşadı. 400 kiloluk şişi 10 kişi zorla kaldırarak özel yapılmış cağ ocağına koydular. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlerken cağ kebabı yemenin keyfini çıkardılar.

Cağ kebabının tadına bakan vatandaşlar Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ve ekibine teşekkür ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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