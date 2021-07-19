Oltu Belediyesinden 400 kiloluk cağ döneri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Danışma Kurulu toplantısı ve toplu açılış törenine katılmak üzere geldiği Erzurum'da Oltu Belediyesi'nce davetliler için 400 kilogramlık cağ kebabı hazırlandı.