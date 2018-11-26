Beşiktaş'ın İstediği Nelson Oliveira'yı Kulübü Satıyor

Championship ekiplerinden Norwich City, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nelson Oliveira'yı elden çıkarmaya hazırlanıyor. Sportif Direktör Stuart Webber, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Portekizli forvetin ocak ayında takımdan ayrılabileceğini bildirdi.

"CİDDİ TEKLİFLERE AÇIĞIZ"

Webber, "Takımda kalırsa kimse bir şey kazanmaz. Oliveira için ciddi transfer tekliflerine açığız. Kendisi de ayrılmaya sıcak bakıyor çünkü futbol oynaması gerektiğini biliyor" dedi. Norwich City'de kadro dışı bırakılan Oliveira'nın kulübüyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Kartal'ın ilgilendiği isimlerden biri olan Portekizli golcünün kiralık veya bonservisiyle birlikte devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.