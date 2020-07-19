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Okan Buruk'tan iki değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk'tan iki değişiklik
19.07.2020 21:08 | Son Güncelleme: 19.07.2020 21:11

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Konyaspor maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında iki değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Kayserispor ile şampiyonluk yolunda önemli bir müsabakaya çıkan Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk son maça göre kadroda 2 değişiklik gerçekleştirdi. Buruk, Konyaspor müsabakasının 11'inde görev verdiği Mehmet Topal ile Danijel Aleksic'in yerine Mahmut Tekdemir ile Eljero Elia'yı görevlendirdi.

Başakşehir karşılaşmaya; Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Eljero Elia, Enzo Crivelli ve Demba Ba 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Aziz Behich, Carlos Ponk, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Gökhan İnler, Danijel Aleksic, Fredrik Gulbrandsen ve Robinho bekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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