Öğretim Görevlisi Alım İlanı - 27 07 2021
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Öğretim Görevlisi Alım İlanı - 27 07 2021

Öğretim Görevlisi Alım İlanı - 27 07 2021
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ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, tabloda belirtilen belgeleri ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile dilekçe ekinde 15 gün içinde ilgili "Dekanlıklara" şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul

Bölüm

Unvan

Sayı

Aranan Nitelikler

Aranılan Belgeler

Sınav Takvimi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Temel İngilizce ve Modern Diller Bölümleri

Öğretim Görevlisi

15

1. Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2. ALES'ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi

2. Resimli öz geçmiş

3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi

5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript

6. ALES sonuç belgesi

7. Nüfus cüzdanı sureti

8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

İlan Başlangıç Tarihi:

26. 07. 2021

Son Başvuru Tarihi:

10. 08. 2021

Ön Değerlendirme Tarihi:

12. 08. 2021

Sözlü Sınav Giriş Tarihi:

16. 08. 2021

Sonuç Açıklama Tarihi:

20. 08. 2021

Kaynak: Habermetre

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Öğretim Görevlisi Alım İlanı - 27 07 2021 - Haberler
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