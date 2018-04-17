Öğrencilere Deniz Ekosistemi Hakkında Seminer Verildi

Özel Malatya Çamlıca Okullarında Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Samsun proje koordinatörü Damla Balçık ilkokul ve ortaokul öğrencilerine deniz ekosistemi hakkında seminer verdi.

24 yıldır denizlerin korunmasını ulusal öncelik haline getiren TURMEPA Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol kapsamında Çamlıca okullarında "Fark ettim Denizler Oksijen Kaynağımız ve Geri Dönüştürüyorum" konulu eğitim verdi. Eğitimde deniz ekosistemi, atıklar, atıkların deniz canlıları ona verdiği zararlar, geri dönüşümün önemine vurgu yapılırken öğrenciler ilgiyle sürece dahil olup eğitim sonunda merak ettiklerini sorma fırsatı buldu. - MALATYA