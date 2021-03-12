Öğrencilerden sağlık çalışanlarına destek mektubu

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'ın yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki özel bir okulun öğrencileri, Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına mektup gönderdi.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'ın yıl dönümü dolayısıyla Ankara'daki özel bir okulun öğrencileri, Gazi Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına mektup gönderdi.

Yenimahalle ilçesindeki özel okulun öğrencilerinden Ali Yiğit Sönmez, "Kahramanlarımız" başlığıyla kaleme aldığı mektubunda sağlık çalışanlarına "Hakkınızı ödeyemeyiz. Ailenizden uzakta canla başla hastalarla ilgilendiniz. Biz sizin yanınızdayız. Siz asla pes etmeyin. Sizler bizim kalbimizdesiniz. Bir gün virüs bitecek ve sizler de ailelerinize kavuşacaksınız. Sizleri çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yiğit Çetin ise salgın kurallarına uymayanlar adına sağlık çalışanlarından özür diledi.

Çetin, sağlık çalışanlarına yönelik "Hayatım boyunca hep sizleri örnek alacağım çünkü sizler hiç pes etmeden mücadeleye devam ediyorsunuz." dedi.

12 yaşındaki Yağmur ise mektubunda, "Salgın boyunca dışarıya mümkün olduğunca az çıktım, çıktığımda ise maskemi taktım ve sosyal mesafemi korudum… Bu zorlu zamanda her zaman sizin arkanızda olduğumuzu bilmenizi isterim." sözlerine yer verdi.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili duygularını çizdiği resimle anlatan bir başka öğrenci ise "Salgını hep birlikte atlatacağız" mesajı verdi.

Öğrenciler ayrıca mektuplarında tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını da kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven