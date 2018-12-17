Öğrenciler, Vali Sonel'e Sevgilerini Sarılarak Gösterdi

Tunceli'de, bir okulu ziyaret eden Vali Tuncay Sonel'e öğrenciler sevgilerini sarılarak gösterdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, haftalık okul ziyaretleri kapsamında Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokuluna gitti. Okulda tüm sınıfları tek tek gezen Vali Sonel'e öğrenciler sarılarak sevgilerini gösterdi. Onlarla sıraya oturan Vali Sonel, sohbet edip tavsiyelerde bulundu. Ardından okul idarecileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Sonel'e Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aslanoğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Elaldı eşlik etti.

Sonel,okulla ilgili sorun ve talepleri de dinledi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA