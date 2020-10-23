Oğlak Rogan Josh nedir? MasterChef Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli Oğlak Rogan Josh tarifi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oğlak Rogan Josh nedir? MasterChef Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli Oğlak Rogan Josh tarifi!

23.10.2020 00:07 | Son Güncelleme: 23.10.2020 00:10
Oğlak Rogan Josh nedir? MasterChef Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli Oğlak Rogan Josh tarifi!

Kırmızı et ve baharatların harmanlaması elde edilen Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? MasterChef Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli Oğlak Rogan Josh tarifi!

Uzun ve kısık ateşte pişen, etin yumuşamış ve en lezzetli hali olan Oğlak Rogan Josh nedir? MasterChef Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli Oğlak Rogan Josh tarifi!

OĞLAK ROGAN JOSH

Kırmızı et, geleneksel kuzu veya keçi ile yapılır. Öncelikle alkanet çiçeği veya kökü ve Keşmir chilies tarafından renklendirilir ve lezzetlendirilir.

MASTERCHEF OĞLAK ROGAN JOSH NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

800 gr. ince kesilmiş kuzu eti

Acı biber, tuz

4 adet soğan (doğranmış)

Taze kişniş

1 adet sarımsak (ezilmiş)

Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zencefil (ezilmiş)

Yoğurt sosu 2 tatlı kaşığı garam masala baharatı

2 tatlı kaşığı kaküle (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı turmeric baharatı

1 adet domates

Yapılışı;

Tavaya zeytinyağı konulur, orta ateşte ısınınca içine doğranmış soğan, sarımsak ve zencefil atılır. 25 dakika ocakta tutulur. Hazırlanan soğanlı karışımın üçte biri bir kenara alınır. Kalanların içine turmeric, tuz, 1 tatlı kaşığı garam masala eklenerek 5 dakika pişirilir.

Daha sonra doğranmış domates eklenir, yumuşayıncaya kadar 5 dakika pişirilmeye devam edilir. Kuzu etleri eklenerek biraz çevrilir. Kuzu etlerinin üzerini örtecek kadar su eklenir; tavanın kapağı kapatılıp kısık ateşte iki saat ara sıra karıştırılarak pişirilir.

İki saat sonra kalan garam masala, üçte biri ayrılan soğanlı karışım, taze kişniş, kakule tozu eklenir ve karıştırılır, 5 dakika daha pişirilir. Üzerine yoğurt sos döküldükten sonra servis yapılır.

İlgili Haberler

MasterChef katmer nasıl yapılır? En lezzetli, pratik katmer hamuru nasıl yapılır? MasterChef katmer tarifi!
MasterChef katmer nasıl yapılır? En lezzetli, pratik katmer hamuru nasıl yapılır? MasterChef katmer tarifi!
MasterChef börülce tarifi! Börülce nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik börülce tarifi!
MasterChef börülce tarifi! Börülce nasıl yapılır? En lezzetli ve pratik börülce tarifi!
MasterChef Tavuk ciğer nasıl yapılır? Tavuk ciğer tarifi! En pratik, en lezzetli tavuk ciğer nasıl pişirilir?
MasterChef Tavuk ciğer nasıl yapılır? Tavuk ciğer tarifi! En pratik, en lezzetli tavuk ciğer nasıl pişirilir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Seda Sayan Serdar Ortaç Hakan Taşıyan
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Burak Yılmaz Garry Rodrigues Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Ermeni
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oğlak Rogan Josh nedir? MasterChef Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli Oğlak Rogan Josh tarifi! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 00:11:58. #1.14#
title