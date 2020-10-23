Oğlak Rogan Josh nedir? MasterChef Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli Oğlak Rogan Josh tarifi!

Kırmızı et ve baharatların harmanlaması elde edilen Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? MasterChef Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli Oğlak Rogan Josh tarifi!

Uzun ve kısık ateşte pişen, etin yumuşamış ve en lezzetli hali olan Oğlak Rogan Josh nedir? MasterChef Oğlak Rogan Josh nasıl yapılır? En pratik ve lezzetli Oğlak Rogan Josh tarifi!

OĞLAK ROGAN JOSH

Kırmızı et, geleneksel kuzu veya keçi ile yapılır. Öncelikle alkanet çiçeği veya kökü ve Keşmir chilies tarafından renklendirilir ve lezzetlendirilir.

MASTERCHEF OĞLAK ROGAN JOSH NASIL YAPILIR?



Malzemeler;

800 gr. ince kesilmiş kuzu eti

Acı biber, tuz

4 adet soğan (doğranmış)

Taze kişniş

1 adet sarımsak (ezilmiş)

Zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zencefil (ezilmiş)

Yoğurt sosu 2 tatlı kaşığı garam masala baharatı

2 tatlı kaşığı kaküle (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı turmeric baharatı

1 adet domates

Yapılışı;

Tavaya zeytinyağı konulur, orta ateşte ısınınca içine doğranmış soğan, sarımsak ve zencefil atılır. 25 dakika ocakta tutulur. Hazırlanan soğanlı karışımın üçte biri bir kenara alınır. Kalanların içine turmeric, tuz, 1 tatlı kaşığı garam masala eklenerek 5 dakika pişirilir.

Daha sonra doğranmış domates eklenir, yumuşayıncaya kadar 5 dakika pişirilmeye devam edilir. Kuzu etleri eklenerek biraz çevrilir. Kuzu etlerinin üzerini örtecek kadar su eklenir; tavanın kapağı kapatılıp kısık ateşte iki saat ara sıra karıştırılarak pişirilir.

İki saat sonra kalan garam masala, üçte biri ayrılan soğanlı karışım, taze kişniş, kakule tozu eklenir ve karıştırılır, 5 dakika daha pişirilir. Üzerine yoğurt sos döküldükten sonra servis yapılır.