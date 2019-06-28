Öcalan'ın mektubu ve 23 Haziran sonrası MHP'yi ne bekliyor?
Türkiye tarihinin en tartışmalı yerel seçimlerinden biri geride kalırken, PKK lideri Öcalan tarafından HDP’ye yapılan 'tarafsızlık' çağrısına yönelik Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli’nin meşrulaştırıcı bir dil kullanması 23 Haziran’da MHP’li seçmenin oyunu da önemli ölçüde etkiledi?
Türkiye tarihinin en tartışmalı yerel seçimlerinden biri geride kalırken, PKK lideri Abdullah Öcalan tarafından HDP'ye yapılan 'tarafsızlık' çağrısına yönelik Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin "meşrulaştırıcı" bir dil kullanması 23 Haziran'da MHP'li seçmenin oyunu da önemli ölçüde etkiledi.
MHP seçmeninin bir kısmı ne HDP'nin desteklediği Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi ne de Öcalan'ın mektubunun Cumhur İttifakı lehine kullanılmasını içine sindirdi. Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'ın devlet televizyonu TRT Kurdi'ye çıkarılması da pek çokları için bardağı taşıran damla oldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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