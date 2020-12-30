O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konuğu Cemal Can Seven kimdir? Cemal Can Seven kaç yaşında, nereli?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel programı ile izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Birbirinden özel konukları ağırlayan programa Cemal Can Seven de konuk oldu. Peki, Cemal Can Seven kaç yaşında, nereli? O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Cemal Can Seven kimdir?

Ekranların sevilen ses yarışma programı O Ses Türkiye, yılbaşı özel programında birbirinden özel konuklarıyla izleyenlere heyecanlı anlar yaşatıyor. Programın özel konuklarından biri de Cemal Can Seven. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konuğu Cemal Can Seven kimdir? Cemal Can Seven kaç yaşında, nereli?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUĞU CEMAL CAN SEVEN KİMDİR?

25 Mayıs 1996 yılında İzmir'de doğdu. Aslen Rizeli olan Cemal Can 24 yaşında ve ikizler burcudur. İlkokul ve lise eğitimine İzmir'de devam eden Canseven, üniversiteyi okumak için İstanbul'a gelmiştir.

İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde Reklam Tasarımı ve İletişimi okuyan Cemal Can, Danla Biliç'le de burada tanışmıştır. Buradaki eğitimini arkadaşlarının tavsiyesiyle donduran Canseven, Dj Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.