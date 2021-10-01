O kaymakam, öğretmenden özür dileyip, helallik aldı

ARTVİN (DHA) - ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde Kaymakam Mehmet Faruk Saygın, 'Hoş geldiniz' diyerek el uzattığı için sınıftan kovduğu öne sürülen öğretmen Burak Kılıç'ı, görev yaptığı okulda ziyaret etti. Kaymakam Saygın, çiçek verdiği öğretmen Kılıç'tan, özür dileyip, helallik aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 20 Ağustos'ta Kemalpaşa ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Faruk Saygın, 29 Eylül'de Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. İddiaya göre, Kaymakam Saygın, elini uzatıp kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmen Burak Kılıç'a, 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını ve dışarıda beklemesini söyledi. Gergin geçen ziyaret sonrası Kaymakam Saygın, okuldan ayrıldı.

Ziyarette Kaymakam Saygın'a yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu söylediği kaydedilen Öğretmen Burak Kılıç'ın da teşekkür ettiği ifade edildi.