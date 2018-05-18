Nusaybin'den Kamışlı'ya Çıkan Tünel Bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinden Suriye'nin Kamışlı kentine uzanan 35 metre uzunluğundaki tünel bulundu.

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada bölgede incelemelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimizin sınır güvenliği ve PYD/PKK terör örgütü başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin ilimizdeki faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak, Mardin 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluk sahasında 11 Mayıs 2018 günü Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Kontrolü esnasında ilimiz Nusaybin ilçesi Suriye, Kamışlı şehir merkezi istikametine zeminden 2,5 metre derinlikte, yaklaşık 60 santimetre çapında ve 35 metre uzunluğunda bir tünel tespit edilmiş olup, tünel adli makamlarla koordineli olarak hazır beton ile kapatılarak kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi. - MARDİN