Nusaybin'de polisin özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi - Haberler
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Nusaybin'de polisin özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Nusaybin'de polisin özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı kontrollü imha edildi.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memurunun özel aracının altına yerleştirilen patlayıcı kontrollü imha edildi.

Nusaybin'de Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi.

Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı görevlileri yönlendirildi.

Ekipler, patlayıcı kontrollü şekilde imha etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yaptı.

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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