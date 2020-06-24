Nusaybin'de Kovit-19 denetimi Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) denetimleri sıklaştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) denetimleri sıklaştı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar'ın talimatıyla polis ve zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda yoğun caddeler ile iş yerlerinde maske denetimi yaptı.

Maske takmayanlara ceza uygulanırken, vatandaşlar ve esnaf sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA