Nuri Doğan Turizm Seyahat Acentesinden koronavirüs açıklaması Açıklaması Nuri Doğan Turizm Seyahat Acentesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Doğan, acente aracılığıyla umre seyahatinden dönmek için havaalanına gelen vatandaşların, iki yolcuda yüksek ateş şikayeti üzerine, Suudi Arabistan makamlarınca yeniden Mekke'ye döndürüldüğünü, bu kişilerin kaldıkları...

Nuri Doğan Turizm Seyahat Acentesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Doğan, acente aracılığıyla umre seyahatinden dönmek için havaalanına gelen vatandaşların, iki yolcuda yüksek ateş şikayeti üzerine, Suudi Arabistan makamlarınca yeniden Mekke'ye döndürüldüğünü, bu kişilerin kaldıkları otelde karantinaya alındığını bildirdi.

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, umre seyahatine giden vatandaşların, Suudi Arabistan'dan erken dönüşleri için gerekli işlemlerin tamamlandığını belirtti.

Yolcuların, 15 Mart'ta Türkiye'ye intikali için havaalanına transferlerin sağlandığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Uçağa alınma işlemi başladığında, yüksek ateş sebebiyle iki yolcumuz sağlık ekiplerince müşahede altına alınmıştır. Misafirlerimizin Kovid-19 şüphesiyle hastaneye sevk edilmelerinin ardından aynı uçakta seyahat etmek üzere hazır bulunan herkes, görevlilerimiz nezaretinde Suudi Arabistan makamlarınca yeniden Mekke'ye döndürülerek kaldıkları otelde karantinaya alınmıştır. 14 gün boyunca karantinada tutulacakları tarafımıza bildirilmiştir. Yemek ve temizlikle ilgili hiçbir olumsuzluk bulunmamaktadır. Yolcularımızla karantina şartlarının verdiği ölçüde en iyi şekilde ilgilenmeye devam edilecektir. Yolcularımıza ilişkin karantina kararı tamamen Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı yetkililerince alınmıştır. Acentemiz veya Türk makamlarının bu konuda bir dahli yoktur. Süreç tamamen Suudi makamlarının kontrolünde yürümektedir. Karantina süreci bittiğinde, tüm yolcularımız yurda dönecektir. Gerek acentemiz ve TÜRSAB, gerekse Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Cidde Başkonsolosluğumuz süreci yakından takip etmektedir."

Kaynak: AA