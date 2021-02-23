Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Türkiye Norveç maçı nerede oynanacak? Milli maç...
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Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Türkiye Norveç maçı nerede oynanacak? Milli maç...

23.02.2021 21:30 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:34
Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Türkiye Norveç maçı nerede oynanacak? Milli maç...

2022 FIFA DünyaKupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç - Türkiye maçı ile ilgili detaylar belli oldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında milli maçımızın oynanacağı ülke değişti. Peki Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Türkiye Norveç maçı nerede oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Norveç - Türkiye maçı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacak. Peki Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? - Türkiye Norveç maçı nerede oynanacak? Milli maç...

NORVEÇ TÜRKİYEMAÇI NE ZAMAN?

Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç - Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacağını açıkladı.

Norveç Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile Türkiye arasında 27 Mart Cumartesi günü Oslo'da bulunan Ullevaal Stadyumu'nda oynanması planlanan mücadelenin korona virüs önlemleri kapsamından kaynaklı olarak yapılan seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Malaga şehrinde yapılacağını duyurdu.

Açıklamada karşılaşmanın İspanya'da oynanması için İspanya Futbol Federasyonu'ndan ve İspanyol yetkililerden gerekli izinlerin alındığı ifade edildi.

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