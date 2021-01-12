Norveç'in başkenti Oslo'da belediye binasının duvarında terör örgütü PKK propagandası
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Norveç'in başkenti Oslo'da belediye binasının duvarında terör örgütü PKK propagandası

12.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:23
Norveç'in başkenti Oslo'da belediye binasının duvarında terör örgütü PKK propagandası

Norveç'in başkenti Oslo'da belediyeye ait bir binanın duvarında terör örgütü PKK propagandası yapılması tepki çekiyor.

Norveç'in başkenti Oslo'da belediyeye ait bir binanın duvarında terör örgütü PKK propagandası yapılması tepki çekiyor.

AA muhabirine konuşan Norveç Türk Federasyonu Başkanı Hatice Lük, belediye binasının duvarına 2 ay önce asılan terör örgütü propaganda afişinin kaldırılması için başvuruda bulunduklarını belirtti.

Lük, Oslo'daki bir PKK sempatizanının hazırladığı afişin Belediye Kültür Müdürlüğü tarafından sözde "sanat eseri" olarak onaylanarak belediye binasının duvarına asıldığını ifade ederek afişin kaldırılması için 300 imza ile belediyeye başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir sözünün yer aldığı afişin kaldırılması talebiyle yarın belediye yetkilileriyle görüşme yapacaklarını belirten Lük, "Norveç'te yaşayan Türk toplumundan buna büyük tepki var. Yarınki görüşmede, PKK'nın NATO, AB ve Norveç'te terör örgütü statüsünde olduğunu hatırlatıp afişin kaldırılmasını isteyeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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