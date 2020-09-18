Nomadland Filmi
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Nomadland Filmi

Nomadland filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Nomadland filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Nomadland Filmi
18.09.2020 12:54 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:58

60’lı yaşlarında olan Fern, Nevada kırsalında yaşamaktadır. Şehirdeki ekonomik çöküşten etkilenen Fern, neredeyse tüm eşyalarının kaybeder. Bu durumun ardından Fern, minibüsünü bir karavan haline getirip, modern bir göçebe olarak yola koyulur.

Yönetmen: Chloé Zhao

Senaryo: Chloé Zhao, Jessica Bruder

Oyuncular: Frances McDormand, Gay DeForest, Patricia Grier, Linda May, Angela Reyes, Carl R. Hughes, Douglas G. Soul, Ryan Aquino, Teresa Buchanan, Karie Lynn McDermott Wilder, Brandy Wilber, Makenzie Etcheverry, Bob Wells, Annette Wells, Rachel Bannon, Swankie, David Strathairn, Bryce Bedsworth, Sherita Deni Coker, Merle Redwing, Forrest Bault, Suanne Carlson, Donnie Miller, Roxanne Bay, Matt Sfaelos, Ronald O. Zimmerman, Derek Endres, Paige Dean, Paul Winer, Derrick Janis

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Nomadland

Yapımcı Firma: Cor Cordium Productions

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 108 dk.

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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