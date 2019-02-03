Nisan Ayında Aydın'da Yeni Bir Dönem Başlayacak"

Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, 1 Nisan'dan itibaren Aydın'da yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

Savaş ve Efeler Belediye Başkan adayı MHP'li Ümmet Akın'la esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Savaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların Cumhur İttifakına yoğun teveccühte bulunduğunu anlattı.

Vatandaşların Aydın'da değişim istediğini savunan Savaş, "Biz bunu çarşıda, sokakta ve pazarda gözlemliyoruz. İnşallah Nisan ayından itibaren Aydın'da yeni bir dönem başlayacak. Bu yeni dönemle Aydın hizmetle tanışacak ve ilçe belediye başkanlarımız ile hep birlikte güzel işlere imza atacağız. Güzel günler bizleri bekliyor." dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun, kentteki reklam panolarında fotoğraflarının bulunduğuna işaret eden Savaş, şöyle devam etti:

"Peki bu fotoğraflarda ne yazıyor 'Aydın büyüyor' diyor. Evet nasıl büyüyor? Aydın'ın dertleri ve sorunları büyüyor. Bundan sonra kesinlikle ve kesinlikle billboardlarda büyükşehir belediye başkanının fotoğraflarını görmeyeceksiniz. Göreve geldiğimizde biz bu billboardları başka firmalara kiralayarak oradan elde ettiğimiz gelir ile sokak hayvanları için harcayacağız."

Akın ise "Bizler önce insanımızı anlamayı, dinlemeyi onlardan aldığımız tecrübeli bilgiler ile anlaşılmayı sonra da anlatmaya çalışacağız. Halkımıza hem dokunuyor hem de konuşuyoruz." açıklamasını yaptı.

Savaş ile Akın'ın esnaf ziyaretinde AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı ve MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın da eşlik etti.

Kaynak: AA