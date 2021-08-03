Nijerya'da 32 kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
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Nijerya'da 32 kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Nijerya'da 32 kişide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 32 kişide, yeni tip koronavirüsün ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 32 kişide, yeni tip koronavirüsün ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe İhekweazu, Kovid-19 salgınıyla ilgili düzenlenen haftalık toplantıda, ülkede 32 kişide Delta varyantına rastlandığını belirtti.

İhekweazu, ülkenin güneyindeki Akwa İbom eyaletinde 19 kişide Delta varyantına rastlandığını, diğer vakaların ise başkent Abuja'nın yanı sıra Lagos, Cross River ve Oyo eyaletlerinde tespit edildiğini söyledi.

???????Salgının 3'üncü dalgası başladı

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire de tespit edilen Delta varyantının ardından ülkenin Kovid-19 vaka sayılarında hızlı artış yaşanmaya başladığını belirtti.

Delta varyantına ilişkin endişelerini dile getiren Ehanire, vatandaşlara, gerekli olmadıkça varyant tespit edilen bölgelere seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan, Kovid-19 vaka sayısında hızlı artış yaşanan ülkede doktorlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle süresiz greve başladı.

Nijerya, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ABD'de geliştirilen Moderna aşısından 1 Ağustos'ta 4 milyon doz teslim almıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan aşı kampanyasında 4 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 174 bin 315 kişi virüse yakalandı, bunlardan 165 bin 5'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 149 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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