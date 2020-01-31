Niğde'de kar yağışı ulaşımı etkiliyor

31.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:36

Niğde'de Kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 ilçe ve 17 köy yolu ulaşıma kapandı.



Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar ve Altunhisar-Aksaray yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca, Ulukışla ilçesinde 12, Çamardı ilçesinde ise 5 köy yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.



Karayolları 64. Şube Şefliği ekipleri 2 kamyon bir greyder, İl Özel idaresi ekipleri ise 6 kamyon 10 greyder ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA