Niğde'de kar yağışı ulaşımı etkiliyor
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Niğde'de kar yağışı ulaşımı etkiliyor

Niğde'de Kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 ilçe ve 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

31.01.2020 10:31 | Son Güncelleme: 31.01.2020 10:36
Niğde'de kar yağışı ulaşımı etkiliyor

'de Kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 ilçe ve 17 köy yolu ulaşıma kapandı.


Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar ve Altunhisar-Aksaray yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. Ayrıca, Ulukışla ilçesinde 12, Çamardı ilçesinde ise 5 köy yolunda yoğun tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.


Karayolları 64. Şube Şefliği ekipleri 2 kamyon bir greyder, İl Özel idaresi ekipleri ise 6 kamyon 10 greyder ile yol açma çalışmalarını sürdürüyor. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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