New York ve komşu eyaletleri Kovid-19 kısıtlamalarını mayıs içinde tamamen kaldıracak

NEW ABD'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) geçen sene en çok etkilediği eyaletlerden New York (NY), New Jersey (NJ) ve Connecticut (CT) mayıs ortasında tamamen kısıtlamaları kaldıracağını açıkladı.