New York Times Meydanı'ndaki reklam panolarına FETÖ'cülerin organizasyonu ile 'Stop Erdoğan' ilanı verildiği iddiası

New York'un en işlek caddelerinden biri olan Times Meydanı'ndaki reklam panolarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde "Stop Erdoğan" ilanını verenlerin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ABD'ye sığınan FETÖ üyeleri olduğu iddiası büyük tartışma yarattı. İlanda FETÖ'nün ABD'deki platformlarından olan "Silenced Turkey" oluşumunun internet adresi açıkça görülürken, sitenin 4 Nisan 2017 tarihinde Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ gerekçesi ile kapatıldığı biliniyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birçok isim ve kurum konuyla ilgili olarak eleştiri yaparken, son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yapılan kara propaganda girişimine karşı harekete geçti. Savcılık, "Stop Erdoğan" ilanını verenler ve organize edenler hakkında soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amerika'nın New York eyaletindeki bir kısım caddelerde bulunan reklam panolarında: 'STOP TRIPLED IN FEMICIDE ERDOGAN'S TURKEY', '5,000 WOMEN +780 BABIES ARE POLITICAL PRISONERS IN TURKEY' şeklinde ilanların verildiği, bu ilanların giderlerinin Türkiye'deki sessizler tarafından karşılandığı ve organize edildiğine dair videoların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine, yapılan paylaşımlar ihbar kabul edilerek reklam ilanlarını veren ve organize eden kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

"BU İHANET ŞEBEKESİ TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAZ"

Terör örgütünün karalama kampanyasına Twitter üzerinden tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı, tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz" dedi.