New York'ta Kovid-19 hastalarıyla ilgilenen acil servis doktoru intihar etti

NEW New York'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavisi sürecinde görev alan bir acil servis doktoru yaşamına son verdi. Manhattan'da bulunan New York-Presbiteryen Allen Hastanesinin acil servis direktörü doktor Lorna Breen'in, ailesiyle kaldığı Virginia'nın Charlottesville şehrinde intihar ettiği bildirildi. Doktor Breen'in babası Philip C. Breen, New York Times'a yaptığı açıklamada, kızının Kovid-19'a yakalandığını, iyileştikten sonra yeniden çalışmaya başladığını belirterek, "Yapmaya çalıştığı işi onu öldürdü. Gerçekten cephede en ön saftaydı." ifadesini kullandı. Baba Breen, dinlenmesi için Charlottesville'ye getirdiği kızının, en son görüşmelerinde kendisine bazı şeylerin yanlış olduğunu söylediğini aktardı. Baba Breen, kızının, Kovid-19 hastalarının ambulanslardan çıkarılmadan öldüklerini anlattığını belirtti. 49 yaşındaki kızının akıl sağlığının yerinde olduğunu bildiren Breen, "Kahraman olarak anılmalı, çünkü öyleydi. O salgında ölen herkes gibi biri." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: AA