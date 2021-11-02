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New York'ta belediye başkanı seçimi yapılıyor

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
New York'ta belediye başkanı seçimi yapılıyor

ABD'nin New York şehrinde bugün yapılan belediye başkanı seçiminin en güçlü adayı Demokrat partili Eric Adams sabah saatlerinde oyunu kullandı.

ABD'nin New York şehrinde bugün yapılan belediye başkanı seçiminin en güçlü adayı Demokrat partili Eric Adams sabah saatlerinde oyunu kullandı.

Adams, Brooklyn bölgesindeki devlet okulu P81'e saat 07.30 civarı elinde, 5 kardeşi ile kendisini tek başına büyüten annesi Dorothy'nin çerçeveli fotoğrafı ile geldi.

Aynı zamanda Brooklyn İlçe Başkanı olan eski polis memuru siyahi Adams, oyunu kullandıktan sonra dışarıda kendisini bekleyen destekçileri ile selamlaştı.

Adams, Cumhuriyetçi parti adayı, sokak güvenliği için "Koruyucu Melekler" adlı organizasyonun kurucusu ve radyo sunucusu Curtis Sliwa'ya karşı yarışıyor.

Demokratların kalesi olarak bilinen New York'ta her bir Cumhuriyetçi seçmene karşı 7 Demokrat seçmen bulunuyor. Dolayısıyla Sliwa'ya Demokrat rakibi Adams karşısında şans verilmiyor.

New York'ta sabah 06.00'da başlayan oy kullanma işlemlerinde sandıklar akşam 21.00'a kadar açık kalacak.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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