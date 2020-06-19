New York borsası karışık seyirle kapandı
New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde (yüzde 0,8) değer kaybıyla 25.872,56 puana geriledi.
S&P 500 endeksi, yüzde 0,62'lik kayıpla 3.096 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 9.946,12 puana yükseldi.
Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler etkili oldu.
ABD'de Florida, Alabama, Arizona, California, Nevada, North Carolina, Oklahoma, Oregon, South Carolina ve Texas'ta Kovid-19 vakalarının sayısı tekrar yükselişe geçti.
Ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Florida, North Carolina, South Caroline ve Arizona eyaletlerindeki 11 mağazasını kapatacağını duyurdu.
Kaynak: AA