New York borsası ABD'nin büyüme verisi sonrası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'nin beklenenden iyi gelen dördüncü çeyrek büyüme verisinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,94 artarak 34.490,58 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,14 artışla 4.399,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kazançla 13.697,3 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz artırımı sinyali vermesinin ardından dün negatif bir seyir izleyen endeksler, ABD'nin güçlü gelen dördüncü çeyrek büyüme verisi sonrası yükseldi.

Fed, dün, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakırken, enflasyonun yüzde 2 seviyesinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle politika faizinin yakın zamanda artırılacağını bildirdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise ülke ekonomisi, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 6,9'luk büyüme performansıyla piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yüzde 3,4 küçülen ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi gösterdi.