New York borsası ABD'nin büyüme verisi sonrası yükselişle açıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

New York borsası ABD'nin büyüme verisi sonrası yükselişle açıldı

AA, Dilara Zengin Okay - Ekonomi
 - Güncelleme:
New York borsası ABD'nin büyüme verisi sonrası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'nin beklenenden iyi gelen dördüncü çeyrek büyüme verisinin ardından güne yükselişle başladı.

New York borsası, ABD'nin beklenenden iyi gelen dördüncü çeyrek büyüme verisinin ardından güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,94 artarak 34.490,58 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,14 artışla 4.399,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kazançla 13.697,3 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz artırımı sinyali vermesinin ardından dün negatif bir seyir izleyen endeksler, ABD'nin güçlü gelen dördüncü çeyrek büyüme verisi sonrası yükseldi.

Fed, dün, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bırakırken, enflasyonun yüzde 2 seviyesinin oldukça üzerinde seyretmesi nedeniyle politika faizinin yakın zamanda artırılacağını bildirdi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre ise ülke ekonomisi, 2021'in dördüncü çeyreğinde yüzde 6,9'luk büyüme performansıyla piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020'de yüzde 3,4 küçülen ABD ekonomisi, geçen yıl yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi gösterdi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, New York, Fed, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title