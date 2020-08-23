NEVŞEHİR Sıcak hava balonları 159 gün sonra Kapadokya semalarında
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NEVŞEHİR Sıcak hava balonları 159 gün sonra Kapadokya semalarında

Sıcak hava balonları 159 gün sonra Kapadokya semalarındaTÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu uçuşları 159 gün sonra yeniden başladı.

23.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 09:07

Sıcak hava balonları 159 gün sonra Kapadokya semalarında

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mart ayında geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu uçuşları 159 gün sonra yeniden başladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya bölgesinde 17 Mart'ta geçici olarak durdurulan sıcak hava balonu turları bugün sabahın ilk saatlerinde yeniden başlatıldı. Bu kapsamda 159 gün sonra sıcak hava balonuna binmek isteyen yerli ve yabancı turistler otellerinden alındı. Turistlerin araçlara binişi sırasında ateşleri ölçüldü. Ardından Göreme Beldesindeki balon kalkış alanına getirildiler. Sıcak hava balonlarına binen turistlerin maskelerini taktıkları ve sosyal mesafe kuralına uydukları gözlemlendi. Sıcak hava balonlarına binen yerli ve yabancı turistler Kapadokya semalarında dolaştı. Turistler yaklaşık 1,5 saat süren seyahatte, peribacaları ve Örenyerlerini görme imkanı buldu. Sıcak hava balonu kalkış alanına gelen AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Kapadokya'nın süsü olan balonlarımıza kavuştuk. Türkiye özellikle koronavirüs salgını süresince dünyadaki en güvenilir ülkelerden birisi. Gerekli önlemler alarak misafirlerimizi sıcak hava balonları ile uçuruyoruz. Misafirlerimizin burada eğlenmesini sağlıyoruz. Balonlarımızı çok özlemiştik. Bugün yerli ve yabancı turistlerin hasretlerini gidermiş olduk. Kapadokya balonla güzel" diye konuştu.

NEVŞEHİR Sıcak hava balonları 159 gün sonra Kapadokya semalarında

Kaynak: DHA

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