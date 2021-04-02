Nevşehir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı
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Nevşehir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Nevşehir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gülşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen çalışmada T.G. ve C.M.'nin yapılan aralamalarında 471,70 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan T.G. ve C.M. sevk edildikleri Gülşehir Adliyesinde çıkarılmış oldukları Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir'de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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