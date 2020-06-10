Nevşehir'de parklarda oynayan çocuklar için eğlence düzenlendi Nevşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında getirilen serbestlikle sokağa çıkan çocuklara yönelik eğlence düzenledi.

Nevşehir Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki normalleşme adımları kapsamında getirilen serbestlikle sokağa çıkan çocuklara yönelik eğlence düzenledi.

Kentte, kısıtlamanın sona ermesinin ardından ebeveynlerinin kontrolünde parklarda oyun oynayan çocuklar için belediye ekipleri sürpriz etkinlik gerçekleştirdi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan üstü açık otobüs, mahalle mahalle dolaşarak, evlerinden çıkan çocuklara moral verdi.

Nasreddin Hoca, Hacivat ve Karagöz, Yeniçeri kıyafetli maskotlar ile palyaçolardan oluşan ekip, çocuklarla birlikte oyun oynayıp şarkı söyledi.

Ekiplerin dağıttığı çeşitli hediyeleri alan çocuklarıyla birlikte parklara gelen vatandaşlar düzenlenen etkinlikten dolayı Başkan Rasim Arı ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA