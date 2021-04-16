Nevşehir Belediyesi vatandaşlara HES kodlu anahtarlık hediye ediyor
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Nevşehir Belediyesi vatandaşlara HES kodlu anahtarlık hediye ediyor

Nevşehir Belediyesi vatandaşlara HES kodlu anahtarlık hediye ediyor
Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla, üzerinde HES kodu bulunan anahtarlık dağıtımına başlandı.

Nevşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla, üzerinde HES kodu bulunan anahtarlık dağıtımına başlandı.

Belediye, salgın tedbirleri kapsamında alışveriş merkezleri ve kamu kurumları başta olmak üzere çeşitli kapalı mekanlara girişte görevliye ibrazı zorunlu hale gelen HES koduna ulaşılabilirliği kolaylaştırmak için adım attı.

Belediye hizmet binasındaki Turkuaz Masa ile Kentli Servisi'ne müracaat edenlere, içinde HES kodunun bulunduğu anahtarlık hazırlanarak teslim ediliyor.

Uygulamadan yararlananlardan Fulda Sarıyer, AA muhabirine, salgın sürecinde bazı uygulamaların yaşam standardını yükselttiğini belirterek, "Belediyenin HES kodlu anahtarlığı güzel bir uygulama. Alışveriş merkezine gittiğimde bazen telefonumun şarjı bitmiş oluyor ve HES kodunu gösteremediğim için giremeyebiliyordum. Bu uygulama kolaylık sağlamış olacak." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Savran da özellikle yaşlı veya küçük yaştakiler için HES kodu bulundurma veya ezberlemenin zor olmasından yola çıkarak uygulamayı başlattıklarını ifade etti.

Dağıtıma başladıktan sonra vatandaşlardan teşekkür aldıklarını kaydeden Savran, "Hayatımızda koronavirüs gerçeği var ve önlemlerden biri de HES kodu. Kapalı mekanlara girmek isteyen vatandaşlarımız telefonlarının ekran görüntüsünü sunabiliyor. Ama bazı vatandaşlarımız açısından bu durum zorluklara neden olabiliyor. Biz de bu şekilde bir jest yapmak istedik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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