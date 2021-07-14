Nevşehir Belediyesi, sıcak yaz günlerinde doğadaki canlılar için seferber oldu
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Nevşehir Belediyesi, sıcak yaz günlerinde doğadaki canlılar için seferber oldu

Nevşehir Belediyesi, sıcak yaz günlerinde doğadaki canlılar için seferber oldu
Bültenler - Haberler | Güncel

Şehrin birçok noktasına beslenme noktaları yerleştiren belediye ekipleri, bu alanda sokak hayvanlarının ve doğadaki canlıların su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Doğaya ve çevreye değer veren sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Nevşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarından dolayı su ve yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehirdeki park ve yeşil alanlara yerleştirilen beslenme noktalarına su, yem ve mama bırakıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce periyodik olarak bu çalışmalar tekrarlanırken yem ve su bırakılan sokak hayvanları beslenme noktalarının sayesinde, sıcak yaz günlerinde olası bir mağduriyet yaşamıyor.

Yazın gelmesiyle, sokak hayvanlarının yemek ve su ihtiyaçlarını karşılamalarının giderek zorlaştığını belirten belediye yetkilileri, özellikle aşırı sıcaklıkların yaşandığı günlerde bina, müstakil ev ve site gibi ikamet edilen hanelerin kapı girişlerine koyulacak bir kap suyun hayvanların yaşamı için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: Bültenler

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