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Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets, Cedi Osman, Spor

NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Denver Nuggets'ı 104-102 yendikleri karşılaşmada 20 sayı kaydetti.

08.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 10:38
NBA'de Cavaliers, Cedi'nin 20 sayı attığı Nuggets maçını kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Denver Nuggets'ı 104-102 yendikleri karşılaşmada 20 sayı kaydetti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın son sırasındaki Cavaliers, Batı Konferası'nın iddialı ekibi Nuggets'ı 104-102 mağlup etti.

Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Kevin Love, 25 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle mücadele eden Collin Sexton ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalmayla oynayan Cedi Osman taşıdı.

Nuggets'ta Will Barton 22, Gary Harris 18, Jamal Murray 17 ise sayı attı.

Furkan'dan Warriors'a karşı 3 sayı

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'a 118-114 yenildiği maçta 3 sayı, 3 ribaunt üretti.

Ev sahibi Warriors'ta Damion Lee 24 sayı, 6 ribaunt, kenardan oyuna giren Eric Paschall da 23 sayı, 6 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Houston Rockets: 108-99

Detroit Pistons-Utah Jazz: 105-111

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 104-102

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 118-101

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 118-114

Portland Trail Blazers-Sacramento Kings: 111-123

Kaynak: AA

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