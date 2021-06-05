Nazilli Belediyespor'da sözleşmeler uzatıldı
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Nazilli Belediyespor'da sözleşmeler uzatıldı

Nazilli Belediyespor'da sözleşmeler uzatıldı
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

Misli.com 3'üncü Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, kanat oyuncuları Aytaç Deniz ve Hasan Demir ile 1'er yıllık daha anlaşma imzaladı.

Misli.com 3'üncü Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Nazilli Belediyespor, kanat oyuncuları Aytaç Deniz ve Hasan Demir ile 1'er yıllık daha anlaşma imzaladı. Gelecek sezon 2'nci Lig'de iddialı bir konumda olmayı hedefleyen siyah-beyazlılar Aytaç Deniz ve Hasan Demir için Demirören Spor Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. İmza törenine katılan Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Koşar, "Oyuncularımızla yapılan görüşmeler sonrasında sözleşme yeniledik. İmzalar futbolcularımıza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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