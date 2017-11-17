NATO, Norveç Tatbikatında Erdoğan'ı Hedef Gösteren Subayı Ordudan Attı

NATO, Norveç'teki tatbikatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını hedef olarak seçen subayı ordudan attı. Norveçte'ki Ortak Harp Merkezi Komutanlığı da konuya ilişkin özür mektubu yayınladı.

NATO'DAN AÇIKLAMA: SUBAY ORDUDAN ATILDI

NATO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu skandal olaya ilişkin açıklama yaptı. NTV'nin son dakika geçtiği habere göre, NATO açıklamasında, söz konusu çirkin olaya karışan askerin ordudan atıldığı bildirildi. NATO'nun açıklamasında Atatürk fotoğrafını da görevli teknisyenin seçtiği belirtildi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bugün şu açıklamayı yapmıştı:

"Amerika'nın bu örgütler üzerinden hayata geçirmeye çalıştığı senaryonun farkındayız. İttifak başka bir şey ama bu müttefikliğe sığmayacak hareketleri yapmak başka bir şey. Kusura bakmayın yanlışları söyleyeceğiz. Son olarak dün, Norveç'te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar ve Atatürk'ün ismi bir tarafta da şahsımın ismi var. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu bakanımız da Kanada yolundaydılar. Bizi yoldan aradılar, böyle böyle dediler. Bu da NATO tatbikatı. 40 askerimiz var. Biz bu askerimizi çekme kararı verdik. Çekiyoruz dediler. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi çekin dedik."