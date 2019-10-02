NASA Mars'ta insan kulağının duyabileceği deprem seslerini yayınladı

NASA Mars'ta insan kulağının duyabileceği deprem seslerini yayınladı

NASA, Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Mars'ta 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı, bazı depremlerin de insanlar tarafından duyulabileceğini açıkladı

02.10.2019 11:46
NASA Mars'ta insan kulağının duyabileceği deprem seslerini yayınladı

NASA, Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Mars'ta 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı, bazı depremlerin de insanlar tarafından duyulabileceğini açıkladı.


NASA, Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş ses kaydını yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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