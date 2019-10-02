NASA Mars'ta insan kulağının duyabileceği deprem seslerini yayınladı

02.10.2019 11:46

NASA, Mars'a indirdiği sismik inceleme aracı InSight'ın, Mars'ta 100'den fazla sesi kayıt altına aldığı, bazı depremlerin de insanlar tarafından duyulabileceğini açıkladı.



NASA, Mars'ta kaydettiği seslerin insanların duyabileceği biçimde işlenmiş ses kaydını yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle