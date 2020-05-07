Nallıhan Belediyesi esnafa Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti

Nallıhan Belediyesince esnafa Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Nallıhan Belediyesince esnafa Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Bazı belediye meclis üyeleriyle ilçe merkezi ve Çayırhan Mahallesi'ni ziyaret eden Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, esnafa Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Geçtiğimiz günlerde dükkanındaki bayrağı çalınan esnafa da uğrayan Selvi, Hüseyin Doğan'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

Kendisine armağan edilen hediyeleri öperek teslim alan Doğan, Selvi'ye teşekkür etti.

Nallıhan Belediye Başkan Yardımcısı Selvi, yaptığı açıklamada, mübarek günler anısına çok sayıda esnafa hediye dağıttıklarını belirterek, "Böylece iyi ramazanlar ve hayırlı işler dileğinde bulunduk. Bizlerden bir istekleri olup olmadığını sorduk. Ziyaretlerimizden esnafımız çok memnun kaldı." diye konuştu.

Kaynak: AA