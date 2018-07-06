Nagihan 'Sponsor Alıyor' İddialarına Sert Tepki Gösterdi: Hazımsızlığınızı Neye Bağlayacağınızı Şaşırmışsınız

Survivor 2018'de gönüllüler takımından Nagihan Karadere, sosyal medya üzerinden rekllam aldığı yönündeki söylentilerine sert tepki verdi. Negehan, "Siz gerçekten hazımsızlığınızı neye bağlayacağınızı şaşırmışsınız" diyerek sponsor aldığı iddialarına sert tepki gösterdi.

"HAZIMSIZLARA TEK CEVABIM"

Nagihan, "Ben sağda solda bir şeyler duyuyorum ama gülüp geçtim ama baktım ki ciddiye alınmış. Benim bir sponsorum yok. SMS sponsoru nedir ya. Siz gerçekten hazımsızlığınızı neye bağlayacağınızı şaşırmışsınız. Benim destekçilerim sadece değerli halkımız oldu kabullenin hazmedin artık. Hazımsızlara zavallılara tek cevabım" diyerek söylentilere tepkisini dile getirdi.

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

1984 doğumlu olan Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında birçok müsabakaya katıldı. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.