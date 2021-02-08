Myanmar'ın Tokyo Büyükelçiliği önünde "askeri darbe" protesto edildi
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Myanmar'ın Tokyo Büyükelçiliği önünde "askeri darbe" protesto edildi

08.02.2021 06:35 | Son Güncelleme: 08.02.2021 06:38
Myanmar'ın Tokyo Büyükelçiliği önünde

Myanmar'daki askeri darbe ile eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltında tutulması, ülkenin Tokyo Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Myanmar'daki askeri darbe ile eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltında tutulması, ülkenin Tokyo Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Şinagawa ilçesindeki Myanmar Büyükelçiliğinin önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, "Suu Çii serbest bırakılsın", "Myanmar'ı kurtar", "Askeri hükümet istemiyoruz" sloganları attı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, gösteriye katılan Myanmarlı üniversite öğrencisi, ülkesinde internetin devre dışı bırakılmış olması sebebiyle Myanmar halkının kısıtlandığını belirterek, sorunun çözülmesine ilişkin Japonya ve uluslararası toplumdan yardım talep etti.

Geçen hafta içinde Tokyo'nun Kasumigaseki bölgesindeki Dışişleri Bakanlığının önünde toplanan Myanmar Vatandaş Federasyonu Birliği üyeleri, Japonya hükümetine darbeye "daha sert tepki vermesi" Myanmar'da göreve gelen askeri yönetimi tanımaması çağrısında bulunmuştu.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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