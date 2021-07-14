Myanmar'da artan vakalar nedeniyle oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Oksijen tanklarını doldurmak için bekleyen vatandaşlar YANGON - Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.
Oksijen tanklarını doldurmak için bekleyen vatandaşlar
YANGON - Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor. Yangon kentinde bir cami önünde vatandaşlar, oksijen tanklarının doldurulması için uzun kuyruklarda bekledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yan Naing Aung