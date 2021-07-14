Myanmar'da artan vakalar nedeniyle oksijen sıkıntısı yaşanıyor
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Myanmar'da artan vakalar nedeniyle oksijen sıkıntısı yaşanıyor

Anadolu Ajansı / Yan Naing Aung - Haberler | Güncel

Oksijen tanklarını doldurmak için bekleyen vatandaşlar YANGON - Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Oksijen tanklarını doldurmak için bekleyen vatandaşlar

YANGON - Myanmar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle hastanelerde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor. Yangon kentinde bir cami önünde vatandaşlar, oksijen tanklarının doldurulması için uzun kuyruklarda bekledi.

Myanmar'da artan vakalar nedeniyle oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Myanmar'da artan vakalar nedeniyle oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Myanmar'da artan vakalar nedeniyle oksijen sıkıntısı yaşanıyor
Myanmar'da artan vakalar nedeniyle oksijen sıkıntısı yaşanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yan Naing Aung

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