Mutluluk Bakanlığı kuran Birleşik Arap Emirlikleri 'gülmek için' hedef yükseltti

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Mutluluk Raporu'nda ilk 20'de yer alan ülkelerden biri. Dubai kenti ise dünyanın en mutlu yerlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Milli politika hedefleri kapsamında geçtiğimiz yıllarda Mutluluk ve Refah Bakanlığı kurulmuştu. Bunun yanı sıra ülkede yaşayanların yüzünün gülmesi için birçok yeni girişim söz konusu.

HSBC tarafından hazırlanan Yabancı Ülkede Yaşayanlar Raporu'nda, Birleşik Arap Emirlikleri çalışma açısından dünyanın en iyi ülkelerinden 4'üncü sırada yer alıyor. Buraya taşınmanın en önemli nedenleri arasında ise daha yüksek maaş, kariyerde ilerleme ve daha bir yaşam kalitesine sahip olma var. Euronews.com'da Görüntüle