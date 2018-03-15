Mutki'de "T" Plaka Satış İhalesi

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mutki Belediyesi tarafından satışa çıkarılan 4 "T" plaka 200 bin lira karşılığında alıcı buldu.

Belediye mücavir alanında hizmet verecek "T" plakanın satışı için ihale düzenlendi.

Mutki Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye iki kişi katıldı. 200 bin lira ile en yüksek teklifi veren kişi, 4 "T" plakayı almaya hak kazandı.