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Müsilajdan arındırılan Caddebostan ve Kartal sahilleri havadan görüntülendi

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Müsilajdan arındırılan Caddebostan ve Kartal sahilleri havadan görüntülendi

İstanbul sahillerinde deniz yüzeyindeki müsilaj etkisini kaybetti.

İstanbul sahillerinde deniz yüzeyindeki müsilaj etkisini kaybetti. Denizin derinliklerinde devam eden müsilajı ise ortadan kaldırmak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Eski görünümüne kavuşan Caddebostan ve Kartal Sahili'nin son hali ise havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonrası deniz yüzeyini kaplayan müsilajlar etkisini kaybetti. Denizin dip noktalarında etkili olmaya devam eden müsilaj sorunu için ise çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yerinde yapılan incelemelerle birlikte Marmara Denizi'ndeki kirlilik, tuzluluk, sıcaklık, klorofil, fitoplantkon, zooplankton, oksijen ve ışık miktarı ile bulanıklığın nedenlerine ilişkin bilgiler de bir veri havuzunda toplanıyor.

Öte yandan, başta Marmara Denizi olmak üzere birçok noktada etkili olan müsilaj sonrası balıkçılar etkilenmiş, İstanbul sahillerinde oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği tepkilere neden olmuştu. Müsilajın etkisini kaybetmesiyle deniz yüzeyi eski görünümüne kavuştu.

Caddebostan ve Kartal Sahili'nin son hali ise havadan görüntülendi.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik/İHA)

Müsilajdan arındırılan Caddebostan ve Kartal sahilleri havadan görüntülendi

Müsilajdan arındırılan Caddebostan ve Kartal sahilleri havadan görüntülendi

Müsilajdan arındırılan Caddebostan ve Kartal sahilleri havadan görüntülendi

Müsilajdan arındırılan Caddebostan ve Kartal sahilleri havadan görüntülendi

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Haber: Müsilajdan arındırılan Caddebostan ve Kartal sahilleri havadan görüntülendi - Haberler
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