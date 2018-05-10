Müsiad Yerli ve Milli Sanayi Konusunu Trabzon'da Ele Alacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon şubesi ev sahipliğinde, "Yerli ve Milli Savunma Sanayisi" konulu Genel İdare Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ileri teknoloji, kuruluşunda "Yüksek Ahlak, Yüksek Teknoloji" sloganı ile yola çıkan MÜSİAD'ın hedeflerinin başında geliyor. Bu bağlamda savunma, havacılık ve uzay sanayisi, hem yüksek teknoloji içeren hem de ulusal güvenlik açısından stratejik önemi yüksek olan sektörler olarak ön plana çıkıyor.

Bu bağlamda MÜSİAD, 98. Genel İdare Kurulu Toplantısı'nı (GİK) "Yerli ve Milli Savunma Sanayisi" konu başlığı ile Trabzon'da gerçekleştirecek. 11-12 Mayıs'ta, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ın katılımlarıyla düzenlenecek olan programda, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında son yıllarda elde ettiği başarılar ve geleceğe dönük projeleri ele alınacak.

Toplantıya, BMC Power Genel Müdürü Osman Dur, SAHA İstanbul Başkanı Hasan Büyükdede, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi'nin katılması bekleniyor. Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda "Başkanlar Toplantısıyla" eş zamanlı olarak, yurt içi teşkilatlanma başkanları, sektör kurulları komisyon başkanları, üye ilişkileri komisyon başkanları ve gençlik kurulu başkanları toplantıları da gerçekleştirilecek.